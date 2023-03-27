Спутавшийся с кобелем бывший муж Бородиной спрятался за спину ребенка

Бывший Бородиной нагло использовал своего сына.

Звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. Ведущая родила от него дочь Теону, но через шесть лет брака пара распалась. Ксения обвинила бывшего в изменах и решила больше не тратить свое время позря.

После развода бывший муж Бородиной стал встречаться с девушкой по имени Валерия. Недавно появилась информация о том, что Курбан Омаров якобы сделала ей предложение руки и сердца. В своем аккаунте Курбан показывает, что живет с Валерией в одной квартире, пара уже даже завела пса по имени Мухтар. Спутавшийся с кобелем Омар недавно показывал, как катается с ним по дому на гироскутере.

На днях бывший муж Ксении Бородиной сделал неожиданное признание. Стоя рядом со своим сыном-боксером, он заявил в интервью Пятому каналу, что ему перестали грубить на улице... Якобы он везде ходит с ним как с личным телохранителем... Выходит, что взрослый мужчина фактически спрятался за спину своего ребенка.

Стоит отметить, что сын Курбана Омарова, Омар, чемпион Москвы по боксу. В последнее время он заметно возмужал и почти догнал по росту своего отца. Омара родила Курбану Омарову его бывшая жена Алла, с которой он жил до брака с ведущей Ксенией Бородиной.