Спутавшийся с кобелем бывший муж Бородиной спрятался за спину ребенка

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Понедельник 27 марта

14:40Спутавшийся с кобелем бывший муж Бородиной спрятался за спину ребенка 14:30"Слава Богу": Обнародованы последние слова ушедшего Костомарова 14:20Где искать дешевые многокомнатные квартиры 14:10"Они переехали": Миддлтон увезла детей из Лондона после слухов о разводе с принцем Уильямом 14:00"Он сам недалекий": Режиссер сериала "Король и Шут" наплевал на обвинения вдовы Горшка 13:40Покушение на убийство? Известную певицу обстреляли в Москве 13:20"Порвал израильский паспорт": что происходит с иноагентом Галкиным на фоне акций протеста 13:00"Светлый ангел!": предсказавшая свой уход Толкалина улетела на небеса 12:40Крики, телевизор, топот: как избавиться от шума в квартире 12:20Прячущую округлившийся животик Бузову сдали с потрохами: Ребенок на подходе 12:00"Жир опять начал образовываться": Лолита показала дырки от липосакции 11:40Скрытного тихоню Шифрина застукали в гримерке с Васильевой: Давайте выпьем! 11:20"Позорище какое-то": Снявшая штаны Бузова раздвинула ноги перед толпой 11:00Спрос ниже предложения: в России падают цены на арендные квартиры 10:40Лечь в постель с режиссером и молчать всю жизнь: Климова призналась в домогательствах 10:20В каких городах России проще арендовать "однушку" 10:00"Уеду из Москвы": Ручка из "Блестящих" отменила пышные торжества по случаю дня рождения 09:40Одно лицо: у бездетного 67-летнего Шифрина появился мальчик 09:20Страшный диагноз: зачавшая в пробирке Фриске ищет четыре миллиона на лечение ребенка 09:00"Чебурашка", "Белый Лотос" и "Дьявол носит Прада": как известные кинокартины навязывают нам денежное мышление? 08:40Не только вечное лето: Пять причин переехать в Индию 08:20Тест: отгадайте фильм по фрагменту с авоськой 08:00"Сколько экспертов – столько мнений": лучшие цитаты президента Рузвельта 06:38Лысое морское чудище с горбом на голове всплыло у берегов Приморья: видео 04:13Маммопластика: Почему мы отговорим от огромной груди 02:25Волосатый хищник вышел на ночную трассу: видео 00:12Венедиктов день: народные приметы 27 марта 22:04Любознательную белку-форточницу сняли на видео 20:14Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года 17:48Совсем уже! 56-летняя Наталья Штурм вывалила голую грудь в белесой жиже перед толпой мужиков 16:45Счет идет на сотни миллионов: сколько денег получил родственник после смерти Познера 16:04"Отрубить голову": кровожадный Галкин* дотянулся потными ручонками до старика Петросяна 15:00Тест: угадайте фильм с Ириной Купченко по кадру 14:13"Не лучший период": разведенку Климову с четырьмя детьми бросил очередной хахаль 13:13Раскрыта правда: сын от чужой женщины окончательно разбил семью Дмитрия Маликова 12:20Прощай, пенсия: еле передвигающейся на костылях звезде советского кино Фатеевой обнесли квартиру 11:07"Лучше, чем секс с Прилучным": разведенка Муцениеце разделась за деньги перед влиятельным мужиком 10:59Автофикшн: 5 увлекательных книг для знакомства с жанром 10:02Поселился вместе с семьей в кладовке и сдал сына в интернат: что случилось с Пресняковым 08:27Готовим квартиру к лету: правила отличной уборки 06:31Любимые операции звезд, которые не надо повторять 04:09Рецепты быстрых и вкусных завтраков без вреда для здоровья 00:04Никифоров день: приметы и традиции 26 марта 22:06Нелепые слухи о ринопластике 20:18Топ-5 звезд с самыми странными и дурацкими татуировками 19:31"Медицина бессильна": заявлено о причастности Навки к уходу Костомарова 18:08"В постели они втроем": страстные ласки Волочковой и Джигурды стали сенсацией 17:04Музей-квартира супругов Коэн: уголок эпохи в разрезе времени 16:02Встречается у многих: ученые обнаружили неочевидный симптом деменции 15:24"Что-то Максик подурнел": после отъезда в американскую тюрьму Галкина* вздрючили толпой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Спутавшийся с кобелем бывший муж Бородиной спрятался за спину ребенка

Спутавшийся с кобелем бывший муж Бородиной спрятался за спину ребенка

Бывший Бородиной нагло использовал своего сына.

Звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. Ведущая родила от него дочь Теону, но через шесть лет брака пара распалась. Ксения обвинила бывшего в изменах и решила больше не тратить свое время позря.

После развода бывший муж Бородиной стал встречаться с девушкой по имени Валерия. Недавно появилась информация о том, что Курбан Омаров якобы сделала ей предложение руки и сердца. В своем аккаунте Курбан показывает, что живет с Валерией в одной квартире, пара уже даже завела пса по имени Мухтар. Спутавшийся с кобелем Омар недавно показывал, как катается с ним по дому на гироскутере.

На днях бывший муж Ксении Бородиной сделал неожиданное признание. Стоя рядом со своим сыном-боксером, он заявил в интервью Пятому каналу, что ему перестали грубить на улице... Якобы он везде ходит с ним как с личным телохранителем... Выходит, что взрослый мужчина фактически спрятался за спину своего ребенка.

Стоит отметить, что сын Курбана Омарова, Омар, чемпион Москвы по боксу. В последнее время он заметно возмужал и почти догнал по росту своего отца. Омара родила Курбану Омарову его бывшая жена Алла, с которой он жил до брака с ведущей Ксенией Бородиной.

27 марта 2023, 14:40
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих "Дома-2"

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Стареешь": 40-летнюю лицемерку Бородину подняли на смех
Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

"Слава Богу": Обнародованы последние слова ушедшего Костомарова

"Слава Богу": Обнародованы последние слова ушедшего Костомарова
Роман Костомаров отмучился.

"Они переехали": Миддлтон увезла детей из Лондона после слухов о разводе с принцем Уильямом

"Они переехали": Миддлтон увезла детей из Лондона после слухов о разводе с принцем Уильямом
Кейт Миддлтон поставила ультиматум.

"Он сам недалекий": Режиссер сериала "Король и Шут" наплевал на обвинения вдовы Горшка

"Он сам недалекий": Режиссер сериала "Король и Шут" наплевал на обвинения вдовы Горшка
Режиссер сериала "Король и Шут" наплевал на обвинения вдовы Горшка.

Покушение на убийство? Известную певицу обстреляли в Москве

Покушение на убийство? Известную певицу обстреляли в Москве
Наталья Власова находится в сильном стрессе.

"Порвал израильский паспорт": что происходит с иноагентом Галкиным на фоне акций протеста

"Порвал израильский паспорт": что происходит с иноагентом Галкиным на фоне акций протеста
Тревожные новости из Тель-Авива.

Выбор читателей

26/03ВскПрощай, пенсия: еле передвигающейся на костылях звезде советского кино Фатеевой обнесли квартиру 26/03ВскРаскрыта правда: сын от чужой женщины окончательно разбил семью Дмитрия Маликова 25/03Сбт"Медицина бессильна": заявлено о причастности Навки к уходу Костомарова 26/03ВскПоселился вместе с семьей в кладовке и сдал сына в интернат: что случилось с Пресняковым 26/03Вск"Лучше, чем секс с Прилучным": разведенка Муцениеце разделась за деньги перед влиятельным мужиком 26/03ВскСчет идет на сотни миллионов: сколько денег получил родственник после смерти Познера