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Четверг 30 марта

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"Они уже вместе": пережившие развод Самойлова и Джиган ждут пятого ребенка

"Они уже вместе": пережившие развод Самойлова и Джиган ждут пятого ребенка

Оксана Самойлова и рэпер Джиган готовы принимать поздравления.

Очередная драма в семье рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой разворачивается на глазах поклонников. После громкой свадебной церемонии, сыгранной, кстати, после 10 лет брака, пара огорчила зрителей тихим расставанием. Оксана заявила в социальных сетях, что они с мужем сейчас живут раздельно.

Это уже не первая размолвка парочки. После рождения третьего ребенка — долгожданного сына Давида, пара тоже "разводилась" на глазах у всех. Пережившие тогда кризис в отношениях, Джиган и Оксана Самойлова обещали друг другу всегда быть вместе. И кажется, у них есть все шансы сдержать слово.

Медиум Марианна Абравитова сделала расклад таро, чтобы посмотреть будущее пары. По ее мнению, кармически Оксана Самойлова и рэпер Джиган созданы друг для друга и, можно сказать, ждут пятого ребенка. В их отношениях много хаоса, однако они очень подходят по темпераменту.

"После взрыва они уже вместе могут хохотать с детьми. И хотя сейчас между ними атомные взрывы, все дело закончится зачатием следующего ребенка", — комментирует эксперт.

Ранее стало известно о новой пассии Джигана, которую он пригласил на совместную тренировку. Оксана Самойлова лишь посмеялась над нелепыми слухами про своего загульного мужа.

30 марта 2023, 17:12
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Виктория Шелягова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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