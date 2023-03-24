Поймавшая Джигана с другой Самойлова сорвалась на эмоции: Никому не дам!

Что происходит в семье Джигана?

Уже не первую неделю вокруг брака знаменитого музыканта ходят тревожные слухи. Поговаривают, что супруги оказались в шаге от развода. Началась череда сплетен после того, как Оксана Самойлова перестала публиковать в своих соцсетях фотографии и видео с мужем. А потом в СМИ появилась информация о том, что Джиган якобы попал в психиатрическую клинику, однако сам он эту информацию не подтверждал.

Позже бизнес вумен вышла на связь с поклонниками и расставила точки. Она сказала, что муж живет теперь отдельно, при этом не обозначила, почему это произошло. Несмотря на то, что глава семейства съехал из дома, в жизни своих детей он продолжает принимать участие. На днях Оксана Самойлова рассказала, что ее старшую дочь Ариэлу избили в школе, и разбираться в ситуации решил сам музыкант.

Судя по всему, Джиган уже успел сходить в школу, ведь он опубликовал в своем микроблоге снимок, на котором запечатлен с обиженной наследницей, одетой в форму учебного заведения. "Никому не дам в обиду! Я тебя люблю доченька!" – подписал кадр рэпер. Поклонников, конечно, восхитил поступок знаменитого отца.

А некоторые заметили, что он приятно удивил и Оксану Самойлову. Поймавшая музыканта с другой любимой женщиной в соцсетях супруга сорвалась на эмоции и поставила лайк под фотографией с дочерью. К слову, на публикации мужа она не реагирует уже давно. Публика, увидев долгожданное сердечко, решила, что в отношениях супругов наметилось потепление. Может быть, Джиган скоро вернется домой.