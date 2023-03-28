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Шоу-бизнес
"Приезжай позаниматься со мной": Джиган прокомментировал слитую в Сеть переписку с любовницей

"Приезжай позаниматься со мной": Джиган прокомментировал слитую в Сеть переписку с любовницей

Загнанный в угол Джиган пытается обелить себя.
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В семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой наступила очередная черная полоса. Бизнесвумен призналась, что сейчас они с мужем не живут вместе, но он часто видится с детьми. Причину Самойлова не называла, но теперь все стало на свои места.

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 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

В Сеть слили интимную переписку "Джигана" с какой-то девушкой в соцсетях. Из беседы становится ясно, что пара уже виделась, возможно, и не раз. "Джиган" признается, что поставил бы "лайк" ее очередному фото, но "не может", видимо, чтобы шапка на голове не горела. В конце разговора "Джиган" приглашает девушку на очередное свидание под прикрытием тренажерного зала. "Приезжай позаниматься со мной", – пишет предполагаемый Джиган. Скрины переписки моментально разлетелись по Сети.

Действительно ли это его переписка, не известно. Фанаты сразу подумали, что это ему пишет предполагаемая любовница. Однако сам рэпер ни в какую не признается, все еще надеясь сохранить семью. Судя по всему, он будет отпираться до последнего. Выложенный скрин Джиган назвал "галимым фотошопом" и фейком, сообщает телеканал "360".

Ранее Оксана Самойлова пообещала поклонникам рассказать суть проблемы чуть позже.

Переписка. Фото: соцсети

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 28 марта 2023, 09:20 Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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