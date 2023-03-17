"Наживается на простых людях": собирающую с поклонников деньги Дакоту публично пристыдили

Риту Дакоту раскритиковали за попрошайничество, но у нее свое видение ситуации.

В свой день рождения Рита Дакота обратилась к поклонникам со странной просьбой. Она разместила в популярной соцсети номер своей банковской картой для того, чтобы фанаты смогли перечислить на нее денежные средства. Певица пообещала направить эти деньги на продвижение своего музыкального альбома. В кратчайших срок артистка насобирала два миллиона рублей.

Конечно, фанатов никто не заставлял перечислять кровно заработанные Дакоте, но этот факт не спас певицу от критики. Когда певицу отчитали за сбор денег с поклонников, та назвала его краудфандингом*, упустив из виду, что этот процесс немного сложнее.

Также Рите припомнили, что и раньше она получала деньги от поклонников странным образом. Певица зарабатывала, проводя в Сети сомнительные вебинары, марафоны, курсы, за что ее уже не раз называли инфоцыганкой. Но сама Дакота, похоже, нисколько не расстроена из-за такого клейма. Она считает, что критики ей лишь завидуют.

"Тут, наверное, вопрос совести. По сути, Дакота, Лерчек (Валерия Чекалина – Прим.ред.), [Елена] Блиновская и еже с ними наживаются на простых людях, которые отдают часть своей скромной зарплаты непонятно за что. Эта ситуация напоминает нам о правде жизни. Кто-то должен вкалывать денно и нощно ради миллионов, а кому-то большие деньги достаются в одно мгновение, причем от доверчивых, добродушных людей", – высказал мнение ведущий ютуб-шоу "На днях" Евгений Елисеев.

Ранее Рита Дакота пожаловалась на косметолога, который ее якобы изуродовал. "Теперь у меня два вареника", – смеялась певица. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

* Краудфандинг – финансирование проекта, товара или услуги конечными потребителями

