По стопам Пугачевой: жирующий в США иноагент Моргенштерн покрыл россиян отборным матом

Иноагент Моргенштерн выплеснул накопившееся.



Проторчавший несколько месяцев в ОАЭ Алишер Моргенштерн* выставил на продажу все свои бриллиантовые цацки, а затем укатил в США. Там он уже успел и поколотить Даню Милохина, и, надев кожаный топ, а также заплетя косички, поучаствовать в модной съемке. Кроме того, пополнил он блог и изображением мягкого места в стрингах, и также фотографией сосисок, которыми полакомился на завтрак.

Но не обошлось и без ложки дегтя: показавший свой маленький огурчик Алишер Моргенштерн* в следующей "истории" уже стоял практически голый и был полон неистовой агрессии. Схватившись за самое ценное, что у него есть, исполнитель случайно засветил очертания своей мортиры, пока перехватывал ткань рукой.

"Хочу сказать вам одну вещь, *****("К черту" – Прим. ред.): вот это *****("Лицо" – Прим. ред.) видели? Я скоро мир весь *****("Жестко накажу" – Прим. ред.), *****(" К черту" – Прим. ред.). Это так, чтобы вы запомнили эту сторис, когда увидите меня в чартах мировых, *****(" К черту" – Прим. ред.). ******("Мерзкие люди" – Прим. ред.), *****(" К черту" – Прим. ред.)", – покрыл россиян отборным матом Моргенштерн*, появившись перед камерой в одном лишь полотенце.

Пользователи Сети, которые стали свидетелями этого ролика, размещенном исполнителем в своем личном блоге, пришли к выводу, певец пошел по стопам Аллы Пугачевой. Примадонна тоже после переезда начала поливать отбросами своих бывших поклонников и соотечественников. Больше всего многих расстроило то, что жирующий в США иноагент Алишер Моргенштерн* живет американской мечтой на те деньги, что заработал благодаря россиянам, в том числе и тем, кого он бесцеремонно смешал с грязью.

Алишер Моргенштерн*. Фото: соцсети



* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ