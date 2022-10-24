Собчак кинула камень в огород Пугачевой: Без тебя намного лучше

Ксения Собчак – состоявшийся интервьюер, способный раскрыть любого собеседника так, что после разговора он почувствует себя раздетым, и, как даже подметил Моргенштерн*, "изнасилованным". Напомним, что певец на днях обвинил Ксению в разрушенной жизни: сказал лишнее под ее давлением.
Сегодня на канале "Осторожно: Собчак" вышло интервью с Людмилой Петрановской: психологом, педагогом и автором множества книг. Ксения решила сразу же решила задать вопрос про отношение женщины к Алле Пугачевой. Желала, видимо, чтобы психолог кинула камень в сбежавшую за границу певицу.
Но, вместо этого, Петрановская подчеркнула, что заявление-просьба о внесении Пугачевой в список иноагентов было мастерски сформулировано. Добавила она и про то, что Алла умеет общаться с людьми: сливаться с ними, жалеть их. Именно по этой причине она и стала заслуженной артисткой.
Обратила Ксения Собчак внимание также на социальные сети Людмилы Петрановской. Несколько дней назад психолог поделилась постом про Аллу Пугачеву: ее озарило, что песню Примадонны "Туча" можно было бы использовать всем, кто несогласен с текущим положением дел. Стоит лишь заменить одно слово...
"Разве ты не видишь, а, без тебя намного лучше", –предложила свой вариант Людмила Петрановская.
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внесен Минюстом РФ в список иноагентов.