Показывают пальцем: 61-летняя Елена Яковлева объявилась в трауре

Елена Яковлева смирилась с неизбежным.



В российских кинотеатрах еще на новогодних каникулах прогремела премьера "Чебурашки". И детям, и их родителям пришлось, в отсутствие альтернативы, как утверждают некоторые, изо всех сил постараться насладиться новой картиной. Благодаря потоку зрителей, фильм собрал рекордную кассу: 3 миллиарда рублей всего за первые 9 дней проката. Снялись в нем такие звезды, как Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Фёдор Добронравов и Елена Яковлева.

Яковлева, исполнившая в картине роль Шапокляк, запомнилась зрителям своими стильными нарядами, искусно подобранными аксессуарами и украшениями. Так что, скорее всего, те, кто влюбился в стильный образ главной злодейки, показывают пальцем на стоп-кадры, кто изображена Римма, и говорят, что хотят выглядеть также.

Помочь в таком сложном деле им сможет статья в журнале ОК!, над которой потрудилась художник по костюмам "Чебурашки" Наталья Каневская. В своем эссе стилист, наряжавшая Елену Яковлеву, затронула и то, как костюмы внучки сочетаются с нарядами ее бабушки, и то, как сложно иногда было создать недостающие аксессуары. Кроме того, женщина рассказала о том, как то или иное настроение персонажа она старалась выразить при помощи особых аксессуаров, украшений или цветов.

Например, в конце фильма героиня Яковлевой, дабы продемонстрировать драматические внутренние преобразования, объявилась в трауре.

"Я поняла, что наша Римма, такая яркая и агрессивная, в черном покажется смирившейся, траурной и осознавшей свои ошибки", – рассказала художник по костюмам Наталья Каневская о новом образе героини Елены Яковлевой.

