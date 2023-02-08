"Подарила 100 долларов": как теща Владимира Сычева избавилась от детей

Актер Владимир Сычев выдал все подробности.

В далеком 1991 году актер и звезда сериала "Физрук" Владимир Сычев женился в первый раз. Юноше было всего 20 лет, а его избраннице и того меньше — всего 17. Любопытно, что мама невесты оригинально поздравила молодых со свадьбой. Подарком стали целых 100 долларов.

"Мама жены работала у одного бизнесмена, она подарила нам 100 долларов", — делится Сычев с Пятым каналом.

По рассказам Психа из "Физрука", на эти деньги пара отправилась в Крым. Они гуляли по ресторанам, ели шашлыки, набивали чемоданы едой и пили шампанское. Вот уже правда — отметили на широкую ногу. Вот так оригинально теща Владимира Сычева избавилась от детей в медовый месяц.

К сожалению, брак просуществовал всего два года. Только спустя несколько лет Владимир встретил свою судьбу — супругу Алесю. Именно с ней Сычев создал крепкую семью и родил двоих дочерей. Вместе муж и жена живут уже 23 года. Сейчас девушка не работает, полностью отдаваясь любимой семье.

В одной из интервью актер признается, что очень хочет подарить супруге настоящую свадьбу на годовщину отношений. К счастью, осталось совсем немного, и Владимир Сычев уже может строить планы на грандиозное событие.