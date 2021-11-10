Звезда "Физрука" Панина о расставании с мужем: Это просто служебный роман

Звезда сериалов "Физрук", "Психологини" и других Анастасия Панина 12 лет счастлива в браке с коллегой по цеху Владимиром Жеребцовым. Будущего супруга актриса встретила еще во времена студенчества.
В 2003 году Анастасию и ее однокурсников позвали в Театр Пушкина поработать в массовке спектакля "Ромео и Джульетта". Роль отпрыска семьи Монтекки играл Владимир. Тогда каких-либо чувств между Паниной и Жеребцовым не возникло. Отношения знаменитостей начались гораздо позже – через три года после первого знакомства.
Страсть разгорелась, когда Анастасия и Владимир играли супругов в постановке "Пули над Бродвеем". Какое-то время артисты противились своим чувствам, но в итоге сдались и начали встречаться.
Идиллия, признается Панина в свежем интервью, продлилась недолго. "Мы, наверное, испугались. Подумали, а вдруг это просто служебный роман", – рассуждает звезда. Анастасия и Владимир на время разошлись, чтобы проверить свои чувства на прочность и подтвердить серьезность намерений друг друга.
Вновь знаменитостей соединил театр. Во время репетиции спектакля "Письмо счастья" любовь Паниной и Жеребцова разгорелась с новой силой. В 2009 году Анастасия и Владимир стали мужем и женой, и уже через год у них родился ребенок. У пары появилась дочь Александра.
Звезда сериала "Физрук" рассказала также, что иногда по-женски ревнует мужа. Чувство ревности периодически испытывает и Жеребцов и это, по словам Паниной, вполне нормально. "Мы доверяем друг другу, а это главное", – рассудила Анастасия.
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