"Опухоль в мозге": потрясенная диагнозом врача Малышева простилась с публикой

Елена Малышева рассказала о случившемся всей стране.

Елена Малышева продолжает вести познавательное шоу "Жить здорово!", которое каждый будний день показывает Первый канал. Телеведущая рассказывает, как вести здоровый образ жизни и что делать при тех или иных болезнях. В студии часто появляются люди с диагнозами, которым оказывается помощь прямо во время съемок передачи.

В последнем выпуске "Жить здорово!" появилась девушка, у которой врач случайно обнаружил доброкачественную опухоль. Малышева с потрясенным видом прочла историю болезни героини передачи: "Диагноз "пролактинома". Случайно абсолютно найдена опухоль в мозге, в гипофизе". В дальнейшем специалисты, включая Елену Васильевну, стали объяснять, что же делать при таком диагнозе, а также о последствиях.

По словам Малышевой, пролактинома удаляется через нос, поскольку это единственное место, через которое проще добраться до гипофиза. Вопрос об операции должен решать врач-эндокринолог, который работает с этим мозговым придатком. Но обычно при маленьких опухолях назначают таблетки, отметил соведущий Елены Васильевны.

В конце передачи Елена Малышева по традиции простилась с публикой до следующего выпуска "Жить здорово!". А ранее она предрекла смертельную опасность рожденным в феврале. Слова телеведущей приводили "Дни.ру".