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"Скоро": Узнавшая о беременности Ивлеева озвучила срок

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Откровения Насти Ивлеевой.

Всегда жизнерадостная и веселая звезда вдруг сильно сдала, и всему виной приближение важного для нее дня. Настя Ивлеева решила не утаивать от любимых поклонников свои проблемы и напрямую рассказала, что тревожит ее душу.

"Дурацкий период у меня сейчас..." – начала свой монолог бывшая Элджея. Время настолько непростое, что знаменитая блондинка не раз подумала, стоит ли вообще рассказывать о нем своим фанатам. Но в конце концов решилась. В своем длинном тексте, пронизанном переживаниями, она озвучила срок – промежуток времени, в который ежегодно на нее наваливаются все эти мысли.

"Каждый февраль для меня особенно ненавистный месяц, когда скоро др и ты без конца анализируешь все вокруг. ", – разоткровенничалась Настя Ивлеева. Под конец своей речи телеведущая призналась, что в такие сложные моменты она бы хотела пойти за поддержкой к друзьям, но не может, потому что стесняется их беспокоить.

Впрочем, у блогерши когда-то была близкая подруга, которая и без просьбы поняла бы, что с ней что-то происходит. О ней, кстати, заговорили и фанаты в комментариях под постом. Речь идет об Иде Галич. С ней, напомним, у Насти Ивлеевой была крепкая связь, которая оборвалась, когда она узнала о беременности подруги: у них, как выяснилось, произошло расхождение интересов.

7 февраля 2023, 13:20
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Насти Ивлеевой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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