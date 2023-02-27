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"Ставят свечки": произошло главное событие в борьбе Костомарова за жизнь

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Новые подробности болезни Костомарова.

За жизнь фигуриста молится вся Россия. Еще в январе он в тяжелом состоянии попал в реанимации, где его сразу же подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. По данным СМИ, состояние фигуриста только ухудшалось, а развившийся сепсис якобы привел к ампутации конечностей.

Стоит отметить, что родственники не комментируют болезнь спортсмена, а последние новости поклонники получают от журналистов. И на прошлой неделе они принесли плохие вести: писали, что он перенес два инсульта и был введен в медикаментозный сон. Однако в истории с болезнью звезды фигурного катания наметился просвет, ведь на днях поступили добрые вести.

Если верить источникам, близким к ситуации, у Романа Костомарова сейчас происходит главное событие в борьбе за жизнь. Врачи начали процесс вывода его из комы. Для олимпийского чемпиона наступает момент истины: после того как он полностью проснется, медики смогут оценить его состояние. К слову, процесс просыпания может занять от двух дней до недели.

В то же время вышел на связь близкий друг фигуриста Максим Ставиский, который убежден, что сейчас он переживает, пожалуй, самый важный бой в своей жизни. И, как никогда, нуждается в поддержке.

"Многие ставят свечки и молятся, другие просто держат кулаки. Но ведь искреннее участие не должно быть публичным, показушным", – цитирует приятеля Романа Костомарова телеканал "360".

27 февраля 2023, 14:40
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
360✓ Надежный источник

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Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

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