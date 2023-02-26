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Воскресенье 26 февраля

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"Страшный финал": быстрый уход Костомарова объяснился сочетанием фатальных ошибок врачей

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Бедный фигурист! Сколько горя!

46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а потом, как уверяла пресса, и кисти обеих рук.

А потом на фигуриста стали сыпаться все новые и новые несчастья. Пресса писала про два инсульта, отек мозг, ослепший левый глаз, синегнойную палочку, менингит. Болезнь наносила наносила тяжелые удары по различным органам. "Произошел тотальный сбой", – заключили врачи.

Но что дальше? Прогноз дал астролог Миша Кондра. "У Романа Костомаров очень плохая натальная карта. Было очевидно, что все будет происходить именно так, – сообщил он "Дни.ру". – Планета Уран у него попала в момент рождения в Скорпиона, а это значит, что он всю жизнь будет работать на пределе возможностей. Поэтому организм, находясь в напряжении, быстро изнашивается, в следствии чего и изнашивается очень быстро".

"В случае с Романом Костомаровым, Плутон соединился с Марсом, – продолжает астролог. – Как известно, Плутон разрушает все на своем пути, а Марс – планета энергии. Это сочетание и дало проблемы с легкими в начале болезни".

"Операция Костомарову была сделана в День рождения, это ужасно! – продолжает астролог. – Поэтому все неудачно и пошло так... Сейчас, уже сделано слишком много фатальных ошибок врачами и им самим, поэтому шансов на выживание мало. Более того, судя страшным по астросочетаниям, все будет еще хуже. Подключится планета Лилит, которую называют "черная луна", планета пороков, которые толкают на разрушения. Есть вероятность, что человек просто сдастся и это и станет финалом".

26 февраля 2023, 12:41
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

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