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"Здесь кормушка": сбежавшая из России лицемерная Бородина продалась с потрохами

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Ксению Бородину макнули лицом в грязь.

Ксения Бородина – мать двоих детей, которых она воспитывает в одиночку. Дорогая одежда, личные водители, развивающие кружки требуют того, чтобы телеведущая много работала. А прибавим к этому необходимость роскошно отдохнуть, да содержать шикарный загородный дом – неудивительно, что часто она берется за рекламу, которую размещает в своем личном блоге.

Вот и один из последних постов Ксении был, по мнению многих, рекламным: в нем женщина убеждала соотечественников даже не смотреть за границу, а все силы и средства вкладывать исключительно в развитие своего родного края. Не учла Ксения только того, что даже на фото, которым она сопроводила патриотический посыл, направленный на среднестатистических россиян, на ней были надеты браслеты французского ювелирного дома Cartier стоимостью более полумиллиона каждый.

Не скрылось это несоответствие и от глаз внимательных подписчиков: те посчитали, что лицемерная Ксения Бородина продалась с потрохами.

"Обувь, сумки, одежда от известных брендов! Украшения не от Московского ювелирного завода. Отдых не в Крыму! Недавно был пост про сумочку за 25 000 евро!", "Это написала женщина которая ездит на автомобилях иностранного производства, браслеты Cartier покрывают половину руки", "Здесь кормушка. А гулять летят подальше от России",– пристыдили подписчики телеведущую.

К слову, даже этот пост Ксения выложила, скорее всего, не из России: не так давно она приобрела себе квартиру в Дубае и уже въехала туда с двумя дочерьми. Ранее, как уже писали Дни.ру, сбежавшая из России Ксения Бородина заговорила об иммиграции.


24 февраля 2023, 11:00
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
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