"Нужно объяснить более жестко": взбешенный предательством Хаматовой Бероев закатал рукава

Егор Бероев пришел в исступление из-за Чулпан Хаматовой.



Почти год прошел с того момента, как Чулпан Хаматова уехала из России, не забыв предварительно облить прославившую ее родину грязью. Много кого заявления сбежавшей актрисы разгневали, а масла в огонь подлило и недавнее интервью женщины, в котором она, как ранее уже писали Дни.ру, пожелала ненавистникам мучительной смерти.

К тем, у кого напряглись желваки, присоединился и Егор Бероев. Актер, взбешенный предательством Хаматовой, обвинил пышущую злобой актрису в том, что она подставила всю систему благотворительности в России. Из-за поведения и слов Чулпан, люди утратили доверие ко всем фондам и теперь жалеют каждую копейку. И относится это как к крупным вложениям, поступающим от компаний, так и к разовым небольшим перечислениям от физических лиц.

Егора Бероева сложившаяся ситуация буквально пронзила насквозь, ведь он также причастен в миру филантропии. Актер является директором фонда "Я есть", который помогал людям с особенностями развития. Теперь, ввиду стремительно сокращающегося финансирования, Егор переживает, что множество подопечных могут остаться без жилья и реабилитации.

"Я не думаю, что нужно кого-то клеймить или вешать. Но кому-то, безусловно, нужно объяснить более жестко", – намекнул Бероев на потенциальных последователей Хаматовой.

Таким образом, Бероев буквально закатал рукава, чтобы сражаться за сохранение доверия народных масс к благотворительным фондам. Но начать следует, убеждает он, с личностей медийных. Они, уверен актер, многое делают импульсивно и даже не могут представить себе последствия случайно брошенных ими фраз. Вероятно, предположил Егор Бероев, что не задумывалась об этом и Чулпан Хаматова перед своими откровениями.

