Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные "Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком Печальные и радостные причины: когда придется менять документы на недвижимость

Лента новостей

Суббота 18 февраля

12:27"Захлебнитесь своим ядом": Хаматова пожелала россиянам умереть в муках 11:12"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым 10:42"И все-таки беременная!": молодая жена Прилучного подтвердила слухи о скором пополнении 10:39"Женщины Лазаря" в РАМТе: Уварова рассказала о драме гениального физика 10:11"Самое дно": жизнь повредившей важный орган Волочковой подошла к концу 09:035 ритуалов, которые изменят ваши отношения к лучшему 08:06В марте квартплата может резко вырасти 07:40Покойный муж моей тетки явился забрать должок: помог обряд на могиле 06:04В Москве есть жилье за 1,5 млн рублей 05:11Гороскоп на всю жизнь: тайные послания зашифрованы в знаках зодиака 04:44Что такое гипоспадия? Уролог рассказал о здоровье мальчиков 04:12Душка или змея подколодная? Как вычислить фальшивую подругу 02:13Тест: отгадайте советский фильм по цитате о любви 00:01Агафья Коровница: что нельзя делать 18 февраля 22:00"Шиш вам": высмеявший артистов Нагиев наотрез отказался выходить на сцену 21:40Ждем пополнение: Распластавшаяся на камеру Бузову показала округлившиеся формы 21:20"Знать не желаю": родственники вычеркнули из жизни лишенного наследства сына Янковского 21:00В водах Антарктического полуострова ученые нашли гигантскую фантомную медузу 20:40В Новосибирске водитель Lexus сбил восьмилетнего ребенка 20:20"Время не вернуть": синий Маликов пустился в пляс после развода 20:00Приставал к 9-летней: актера из "Папиных дочек" арестовали после шокирующего признания 19:40Весна в столичный регион придет не раньше апреле 19:20"Раком": сменивший пол иноагент Смольянинов* довел Охлобыстина до сумасшествия 19:00Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года 18:408 дней до смерти: "сестричка" убитой сепсисом Началовой сравнила ситуацию с трагедией Костомарова 18:20"Не оставили шансов": получившая от Собчак "два г****" Хаматова открыла рот 18:00"Не дома у Гарика же": сидящая на шее у бывшего Асмус вынуждена обсасывать нового мужика на улице 17:40Как живой: черное тело Шатунова всплыло недалеко от детского дома 17:20Отекает, забиты сосуды: спасающие Костомарова врачи отказались от дальнейших операций 17:00Бабкина не скрыла горя после пропажи мужа: Ушел из жизни 16:40Сейчас лопнет: Зародившая новую жизнь с Джигурдой Волочкова явила миру упругую кормилицу 16:20Какой ужас: Гузееву похоронили вместе с дочерью после землетрясения в Турции 16:00"Зверски убита": поклонников Барановской пришибла новость о смерти 15:40Сенсация: Сочный зад Кабаевой после родов стал достоянием общественности 15:20Похищенную для заключения брака школьницу ищет полиция 15:00"Он внутри": округлившаяся жена Бероева удивила пузом после новости о беременности 14:40"Они пара": прошедшие тайную церемонию Волочкова и Джигурда зародили новую жизнь 14:20Канистра воды и корочка хлеба: чем перебивается Меладзе на чужбине 14:00Без слез не взглянешь: крошка-дочь безработной Орбакайте пашет как лошадь на чужого дядю 13:40Фриске с того света проклинает: отлизавший при сыне Шепелев покрутил на камеру вздыбленные соски 13:20Сердце разбито: Малахов заявил о разводе с женой 13:00"Приоткрою тайну": кувыркавшаяся с Николаевым втихушку Королева рассекретила ребенка 12:405 человек сгорели в пожаре под Иркутском из-за курения мужчины в постели 12:20"Совсем худо": для Бабкиной подготовили укромное пристанище 12:00Замок сбежавшей в Израиль с мужем-иноагентом Пугачевой отдают под жилье для украинских беженцев 11:40Стыдно: выкатившую живот любовницу Виторгана отправили в роддом 11:20Страдающая в израильской халупе Пугачева доживает последние дни: Прискорбно наблюдать 11:00Особняк Мадонны под вывеской HOLLYWOOD выставлен на продажу 10:40"Со мной живет": Годами скрывавшая отношения с Пресняковым девица заявилась к Подольской 10:20У московских бобров начался брачный сезон
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Захлебнитесь своим ядом": Хаматова пожелала россиянам умереть в муках

265

Чулпан Хаматова погрязла в ненависти.

Почти год прошел с того момента, как Чулпан Хаматова, спешно покинула Россию. Мотивировала она это несогласием с политической ситуацией, а также личными опасениями: боялась, что ее детям грозит опасность, а самой ей – тюрьма.

Отправилась она в Латвию, где удостоилась ролей в театре, хотя была согласна, по ее собственным признаниям, даже на работу курьером или водителем такси. И, казалось бы, Чулпан Хаматовой можно расслабиться и начать жить настоящим. Однако мыслями она до сих пор в России, о чем рассказывает налево и направо.

На днях актриса дала интервью журналисту Михаилу Зыгарю*, в котором прошлась по множеству острых тем, вызывающих ожесточенные споры. Впрочем, закончила общение Чулпан Хаматова на не менее провокационной ноте.

"Тебе хочется как-то побороть всех этих людей или как-то переубедить, уничтожить тех людей? Если бы тебе дали пистолет, ты бы...?" – обратился Зыгарь* к Хаматовой, на лице которой по мере развития вопроса расцвела довольная улыбка.

"Да, хочется. Но это была бы слишком легкая смерть для них", – рассмеялась Чулпан Хаматова, по сути, формально пожелав несогласным с ней россиянам умереть в муках.

Впрочем, даже после этих слов в комментариях под интервью нашлись те, кто выступил в защиту агрессивно настроенной актрисы.

"Пусть на твоем пути не будут стоять подонки", "Всем хейтерам (ненавистникам. – Прим. ред.) – захлебнитесь своим ядом!", "Открылась как настоящий человек со всеми своими тараканами и минусами", – поддержали свою любимицу некоторые пользователи Сети.

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.

18 февраля 2023, 12:27
Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Youtube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лысая Хаматова предстала перед публикой в бюстгальтере

По теме

"Не оставили шансов": получившая от Собчак "два г****" Хаматова открыла рот
Чулпан Наилевна Хаматова

Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым

Навка рассказала о чувствах, вызванных Костомаровым.

"И все-таки беременная!": молодая жена Прилучного подтвердила слухи о скором пополнении

Павел Прилучный скоро снова станет отцом.

"Самое дно": жизнь повредившей важный орган Волочковой подошла к концу

Анастасии Волочковой срочно нужны отношения.

"Шиш вам": высмеявший артистов Нагиев наотрез отказался выходить на сцену

Дмитрий Нагиев записал видеообращение.

Ждем пополнение: Распластавшаяся на камеру Бузову показала округлившиеся формы

Ольга Бузова не постеснялась показать прелести.

Выбор читателей

17/02ПтнСердце разбито: Малахов заявил о разводе с женой 17/02ПтнСтрадающая в израильской халупе Пугачева доживает последние дни: Прискорбно наблюдать 16/02Чтв"Живет на две семьи": истеричная Малышева раскрыла правду о муже после 36 лет брака 16/02Чтв"Беременная": обтянувшая животик Бузова принимает поздравления в 37 лет 16/02ЧтвВторой малыш: родившая втайне жена Петросяна предъявила дитя от другого мужчины 16/02ЧтвЗакрытое мероприятие: Церемонию связавших себя узами Джигурды и Волочковой предали огласке