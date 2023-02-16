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Вместе уже 10 лет: Выкатившую сочную грудь Цымбалюк-Романовскую застукали с тайным любимым

Виталина счастлива!
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С тех пор как прославленная пианистка рассталась с Арменом Джигарханяном, вокруг ее личной жизни ходили разные слухи. Но напрямую Виталина Цымбалюк-Романовская не привыкла говорить о своих амурных делах, так что, неизвестно, занято ли сейчас ее сердце.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Накануне артистка заинтриговала своих поклонников довольно провокационной серией снимков, на которых, к слову, позировала не одна. Скромная блондинка надела смелое короткое платье с мехами и глубоким декольте, выкатив сочную грудь, а на ноги – полупрозрачные чулки. Взглянув на эти фотографии, всегда набожную звезду очень сложно узнать.

К тому же, немного пролистав снимки, поклонники застукали свою любимицу с красивым мужчиной: он сидит на спинке дивана, а она в очень сексуальной позе расположилась рядом. Как оказалось, компанию на фотосессии блондинке составил звездный фотограф Андрей Федечко.

Разместив пост в своем микроблоге, экс-возлюбленная Армена Джигарханяна дала понять, что этого человека с камерой можно смело отнести к ее любимым коллегам по творческому цеху, ведь вместе они, как выяснилось, работают уже 10 лет! Пианистка фотографа называет "творческим другом".

Правда, увидеть Андрея Федечко в социальных сетях Виталины Цымбалюк-Романовской за эти годы можно не так часто. Как будто она держала его в тайне, или же фотограф предпочитает оставаться в тени. Впрочем, вполне возможно, пианистка не светит лицом своего друга, потому что в прошлом во время скандального развода с покойным артистом им приписывали роман.

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2023, 12:20 Источник: Соцсети • Требует проверки
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