Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша

Цымбалюк-Романовская ничуть не потолстела.

В личной жизни киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской особняком стоит фигура режиссера Армена Джигарханяна, с которым она прожила в браке целых 17 лет, после чего со скандалом развелась. После этого в жизни Виталины появлялись разные мужчины, в том числе скандальный шоумен Прохор Шаляпин. А о ее романах ходили разные слухи. Но до сих пор сердце звезды официально свободно.

Несмотря на то, что мужа у Цымбалюк-Романовской нет, ее жизнь насыщена событиями. При этом звезда великолепно выглядит в свои 44 года. Все благодаря активному образу жизни и позитиву.

На днях Виталина Цымбалюк-Романовская приехала в гости к подруге Зарине на Остоженку. Именно у нее дома артистка решилась признаться всем своим поклонникам в счастье материнства.

Виталина показала в своем аккаунте милое видео, на кадрах которого питомец ее подруги, кошка породы мейн-кун лежит в специальном месте со своими новорожденными малышами. Судя по всему, животное родило котят буквально на днях. Четверо милых пушистых комочков жадно сосали грудь кошки, а она получала истинное удовольствие от материнства.

"Приехала на плов к Зариночке, а здесь такое чудо", – написала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Поклонников очаровали милые котята. В комментариях люди написали множество комплиментов.

"Какая прелесть, мамочка наша красавица"; "Да они все такие сладкие", – отметили посетители блога Виталины Цымбалюк-Романовской.