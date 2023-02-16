"Живет на две семьи": истеричная Малышева раскрыла правду о муже после 36 лет брака

Малышева переживает за ребенка.

Отношения прославленной ведущей – еще один пример того, что в российском шоу-бизнесе есть крепкие союзы. Со своим мужем Игорем телемедик познакомилась, когда училась в аспирантуре, и с тех самых пор неразлучна с ним. Интересно, что даже после 36 лет брака Елена Малышева и ее муж ни разу не попадали в скандальную хронику.

Вообще, звезда "Жить здорово" не привыкла раскрывать детали своей личной жизни и уж тем более говорить о проблемах в семье. А вот в отношении других людей она это делает с удовольствием – в учебных целях. В одном из последних выпусков программы ведущая раскрыла правду о чужом муже, который на условиях анонимности пришел в студию и спрятался в "Трубе правды".

"История мужчины, который там находится, такая: он живет на две семьи. У него есть одна семья официальная и вторая – тоже с ребенком", – произнесла Елена Малышева.

Герой программы был счастлив, но однажды все приелось, а на стороне появилась новая дамочка, которая родила ему сына. И самое страшное – эта тайна стала известна его дочери. Собственно, главный вопрос – что делать девочке-подростку, которая теперь вынашивает это в своей голове?

Предав огласке эту историю, телеведущая слегка впала в истерику, смеясь и говоря, что нельзя во всем винить жену. Но потом взяла себя в руки и стала искать решение. Как выяснилось в программе, хранение секретов – психологическая нагрузка, особенно для ребенка чувствительного возраста. В итоге Елена Малышева и ее коллеги посоветовали отцу освободить девочку от этого груза.