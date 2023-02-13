"Опять под шафе?": застонавшая с рукой между ног Волочкова опозорилась на публике

Анастасию Волочкову застукали в интимный момент.

Звездная балерина Анастасия Волочкова не любит держать свое мнение при себе. Из-за этой черты блондинка иногда оказывается в центре неприятных историй. Одна из таких развернулась прямо на публике. Волочкова опозорилась в комментариях под постом в социальных сетях.

Все началось с видео. Восстанавливающаяся после травмы Настя решила отправиться в балетный зал. Там она устроила разминку и растяжку, снимая все на камеру. Некоторые упражнения давались не просто, поэтому Анастасия Волочкова держала себя руками, охала и ахала во всю силу. Застонавшая с рукой между ног звезда опубликовала это видео прямо на своей страничке.

Конечно, зрители не могли пройти мимо. Одна из подписчиц поинтересовалась, можно ли увидеть танец Анастасии с пылу с жару, прямо с тренировки. Казалось бы, обычный вопрос обычного человека. Однако, увидев сообщение Волочкову было уже не остановить.

Балерина во всех красках описала жизнь подписчицы. По мнению Насти, она не хочет и не может купить билет на ее грандиозное шоу. Да и никаких перспектив, по мнению звезды, у женщины нет — только и остается смотреть видео в блоге.

"Опять под шафе?" — задались вопросом другие подписчики, увидев как Волочкова публично опозорилась.