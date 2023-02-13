Певица Слава врезала Земфире* Тесты Откровения Повалий Игры Сонник

Топ новостей недели

Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные "Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком Печальные и радостные причины: когда придется менять документы на недвижимость

Лента новостей

Понедельник 13 февраля

13:40Глубокие соболезнования: большое горе перечеркнуло планы пятого мужа 73-летней Пугачевой 13:20"Нашла себе мужа": Удравшего от супруги Джигурду поженили с Волочковой 13:00Два стула: Желающая нажиться на россиянах Ротару осталась с носом 12:40"Лежу и умираю": Близкие окружили загибающуюся от туберкулеза на чужбине Хаматову 12:20В Московской области поймали обманувшего старушку на деньги злоумышленника 12:00Терпи: познавшая жизнь на костылях Волосожар молится за лишившегося ног Костомарова 11:40В Подмосковье неизвестный повредил ж/д пути Курского направления 11:20"Может идти на ***!": Разъяренный Лепс сорвался на мат из-за выходки вякающего за бугром Галкина* 11:00В возрасте 78 лет скончался режиссер Вадим Абдрашитов 10:40Валерия накануне 55-летия по паспорту впервые рассказала о своем реальном возрасте 10:20Тюрьма или многомиллионый штраф: к Башмету приехал ОМОН из-за серьезных проблем с законом 10:00В казахстанском Петропавловске подросток принес в школу топор и ранил троих человек 09:40"Рыдал и выл на всю палату": медсестра об истерике пришедшего в себя после ампутации Костомарова 09:20"Со стариками спать не хочу": Лапающая юнцов бабушка Сябитова вывалила детали своей интимной жизни 09:00Пережить 14 февраля: 8 фильмов для красавиц с разбитым сердцем 08:4010 детей, 5 женщин и большой бизнес: что известно о самом знаменитом дизайнере России Лебедеве 08:20"Гангрена среднего пальца": Малышева предрекла смертельную опасность рожденным в феврале 08:00Признание в любви: рецепт тостов с малиной от Ани Лорак ко Дню Святого Валентина 06:13Богатые и знаменитые: пушистые коты, затмившие своих звездных хозяев 04:08Нестареющая классика или современная литература? Какие книги выбирают российские звезды 02:04Шок! Бездомная кошка скрыла большой секрет от новой хозяйки 00:01Никитин день: что нельзя делать 13 февраля 23:07Страшнее коронавируса: найдена стремительно распространяющаяся смертельная болезнь 22:52Проклятье, убийство и 5 тысяч солдат: что случилось на съемках фильма "Мастер и Маргарита" 22:09Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть 21:29Девушки, будьте осторожны! Эти комнатные растения отпугивают мужчин 20:09Советы от Бабы Нины: пророчества, которые сбываются 19:16Число 13: стоит ли его бояться? Рекомендации международного цифрового психолога 18:30Лучшее блюдо к Масленице: любимый рецепт греков с большими фаллосами 18:17Собранный по кусочкам Полежайкин из "Папиных дочек" набросился на сбежавшую жену: Свинство 17:16"Так нельзя!": почему Авербуха считают виновным в болезни лишившегося ног Костомарова 16:15"Храни ее Господь": от снимков разбитой болезнью Тереховой щемит сердце 15:49"Сначала были собаки": Всплыла информация о смерти Панина на Мальдивах 15:20Пошла на свет: разрезанное тело почерневшей Заворотнюк предъявили народу 14:57"Юзают людей": разгневанная певица Слава смачно плюнула в трусливую предательницу Земфиру* 14:32"Могло бы быть двое детей": беременность Безруковой обернулась трагедией 14:05Черная комедия против Тома Круза и "Аватара-2": главные номинанты премии "Оскар-2023" 13:54"Вырезать": стало известно о ликвидации выжившей из ума звезды "Иронии судьбы" Брыльски 13:20Сегодня ногти, завтра помада? Зачем мужчины ходят на маникюр 12:45"Его потянуло": безрассудная Королева разрушила 13-летний брак Николаева 12:18Вместе вопреки всему: История любви Пахмутовой и Добронравова 12:17Пережившая предательство мужа Безрукова рассказала о гибели единственного сына: Андрюши больше нет 11:39"Никто провожать не придет": Николай Дроздов в инвалидной коляске заявил о похоронах 11:02Сделал гадость – сердцу радость: как звезды шоу-бизнеса мстили за измены 10:49"У меня уже было четыре": Успенская готова задействовать бычьи гениталии для беременности дочери 10:34"Проверка на прочность": Катя Лель столкнулась с тяжелейшими испытаниями 10:21Как в 30 лет не чувствовать себя развалиной: советы врача 09:25Прямая дорога к краху доллара и евро: что значит четвертое место России в списке золотовалютных резервов 08:00Самые романтичные места России: 5 локаций для влюбленных 06:13Ходченкова, Хабенский и не только: российские артисты ворвались в индустрию Голливуда
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Нашла себе мужа": Удравшего от супруги Джигурду поженили с Волочковой

457

Джигурда и Волочкова вместе.

Какие только слухи не ходят вокруг двух скандально известных артистов, что в целом неудивительно, учитывая их любовь к совместному времяпрепровождению. Что уже говорить, эта звездная парочка любит шокировать народ своими довольно эротичными танцами, поцелуями в губы, объятиями... А многие, смотря на развлечения Никиты Джигурды с Анастасией Волочковой, часто задаются вопросом: а куда смотрит его жена Марина Анисина?

Этот вопрос назрел у народа опять. Сегодня в микроблоге балерины всея Руси появился очень милый снимок. В кадре артистка сидит на диване в своем доме с любимым другом, который очевидно удрал от своей супруги, чтобы заехать к ней на огонек. "Идиллия…", – подписала фотографию блондинка.

Впрочем, многие пользователи предположили, что Никита Джигурда в принципе расстался с Мариной Анисиной. "Сбежала наверное с этого дурдома", – пишут в комментариях россияне. Ну, а некоторые посчитали, что это даже хорошо: мол, Анастасии Волочковой уже давно пора рассмотреть музыканта в качестве мужа, ведь он ей очень подходит!

Восхищенные этой идиллией поклонники буквально поженили певца с балериной.

"Под старость Волочкова нашла себе мужа. И у нас новая пара! Когда свадьба? Лучше пары Насте не найти", – рассуждают россияне.

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото: Социальные сети

Стоит отметить, что артистов сводят уже не первый год, но они заверяют, что между ними нет ничего кроме крепкой дружбы!

13 февраля 2023, 13:20
Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения

По теме

"Ей нужно лечить все": Истекшую кровью Волочкову экстренно отправили в больницу
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Глубокие соболезнования: большое горе перечеркнуло планы пятого мужа 73-летней Пугачевой

Царствие небесное!

"Лежу и умираю": Близкие окружили загибающуюся от туберкулеза на чужбине Хаматову

Хаматова сделала срочное заявление.

Терпи: познавшая жизнь на костылях Волосожар молится за лишившегося ног Костомарова

Господи, помилуй!

"Может идти на ***!": Разъяренный Лепс сорвался на мат из-за выходки вякающего за бугром Галкина*

Лепс не стал молчать.

Валерия накануне 55-летия по паспорту впервые рассказала о своем реальном возрасте

Сколько лет звезде.

Выбор читателей

12/02Вск"Его потянуло": безрассудная Королева разрушила 13-летний брак Николаева 12/02Вск"Так нельзя!": почему Авербуха считают виновным в болезни лишившегося ног Костомарова 11/02СбтПерестало быть тайной: незамужняя Ходченкова вышла в свет с двумя детьми 12/02ВскПошла на свет: разрезанное тело почерневшей Заворотнюк предъявили народу 11/02Сбт"Шли к своей цели": ушедший от жены налево Маликов рассказал о грядущем прибавлении 12/02Вск"Сначала были собаки": Всплыла информация о смерти Панина на Мальдивах