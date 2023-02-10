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"Ей нужно лечить все": Истекшую кровью Волочкову экстренно отправили в больницу

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У Волочковой серьезная травма!

Балерина всея Руси настолько влюблена в свою профессию, что совсем себя не жалеет! Во время отдыха на Мальдивах она рассказала, что испытывает боль в паховой области, которую надорвала из-за изнурительных тренировок. Врачи тогда советовали ей срочно начать лечение, однако Анастасия Волочкова предпочла работу.

Всю последнюю неделю блондинка была занята репетициями спектакля с собой в главной роли. Тогда же она говорила, что тренируется, несмотря на "дикую боль" в бедре. Неприятные ощущения не стали для нее преградой и во время выступления, ведь, читая комментарии в социальных сетях, балерина отыграла блестяще!

В микроблоге Анастасии Волочковой появилось видео, снятое уже после концерта. В кадре она сидит на полу в гримерке и, снимая пуанты, делится своими впечатлениями. Как оказалось, без новых травм не обошлось: во время выполнения трюка звезда поранила ногу о металлическую конструкцию, из-за чего истекала кровью.

"Умудрилась об клетку удариться… Нога так болит, кровища шла сильно", – пожаловалась артистка, показав рану.

В комментариях к видео среди восторженных выдержкой балерины пользователей нашлись и те, кто всерьез обеспокоился состоянием блондинки. Кто-то из россиян экстренно отправил ее в больницу, напомнив о недавней травме.

"Ее загоняют в болезнь. Ей нужно лечить все. Вы с бедром шутите? Начинайте думать. Бедро!!! Лечитесь, не танцуйте", – эмоционально обратились к Анастасии Волочковой люди.

10 февраля 2023, 11:40
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения

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