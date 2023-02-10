Засветившую гениталии пенсионерку Яковлеву жестко отхлестали: Интердевочка

Интимная зона Елены Яковлевой прошла проверку.



Многим людям, а не только звездам бывает неприятно слышать критику в свой адрес: для кого-то болезненной темой оказывается поведение, а для кого-то – внешность и наряды. Именно по причине критики в адрес звезд, историк моды Александр Васильев и нажил столько "заклятых друзей".

Недавно ведущий шоу "Модный приговор" разнес один из концертных костюмов Лолиты, сравнив ее продукцией "микояновского мясокомбината". Певицу это сильно обидело, но, спустя некоторое время, она оттаяла и они с Александром Васильевым вернулись к теплой дружбе. Более того, Лолита даже стала обращаться к нему за консультациями.



Теперь же, на волне популярности фильма "Чебурашка" и вышедшим совсем недавно интервью художника по костюмам, Александр Васильев решил исследовать образ главной героини. Напомним, костюмер с гордостью рассказала о том, как же создавала образ и настроение героини Елены Яковлевой. Звезда картины "Интердевочка" исполнила в "Чебурашке" роль Риммы – стильной и современной версии старухи Шапокляк.

Но показалось так всем, кроме Васильева, который произнес пару слов, которые буквально отхлестали засветившую гениталии пенсионерку Яковлеву.



"Паховую зону женщины за 50 лет не должны обтягивать блестящие брюки" – вынес свой вердикт Александр Васильев.

А именно такие костюмы и были замечены историком моды в фильме "Чебурашка". И именно по их причине героиня 61-летней Елены Яковлевой выглядела не так элегантно, как могла, уверен Александр Васильев.