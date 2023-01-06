Захотелось разнообразия: Решившаяся на развод Кудрявцева удрала от молодого мужа с двумя самцами

Недавно ходили слухи о том, что в браке Леры Кудрявцевой проблемы.

Телеведущая, как известно, не один раз была замужем – в прошлом у нее были мужчины, однако счастья не случилось, и она решилась на развод. Сейчас у блондинки новый супруг – молодой спортсмен Игорь Макаров, с которым она выглядит очень счастливой. Впрочем, это не мешает злым языкам то и дело разводить Леру Кудрявцеву со своей любовью.

Слухов о семье звезды ходит много, а один из самых частых – проблемы в браке. Время от времени теледива, к слову, сама дает поводы для таких разговоров. Например, сейчас она находится за пределами России: как и многие коллеги по творческому цеху решила спрятаться от суровых морозов.

Лера Кудрявцева уже вовсю выкладывает фотографии и видео из солнечного Омана. Правда, не видно ее мужа. Зато на кадрах красуются двое мужчин – настоящие накаченные самцы, один из которых местный организатор туров.

Блондинка выложила пару видео, показав, как ведет беседы с красавчиками. Гид, к примеру, рассказал о всех прелестях Омана, первой из которых выделил "разнообразие природы". Может, именно этого захотелось теледиве, раз уж она не последовала примеру других звезд и отказалась проводить время в Дубае.

При этом не ясно, сопровождает ли Игорь Макаров любимую в путешествии. Может быть, он прячется в комнате, пока она наслаждается свежим воздухом на балконе. А возможно, он остался в Москве. И в том, и в другом случае Лера Кудрявцева удрала от молодого мужа с двумя самцами, с которыми ее, очевидно, связывает дружба и желание хорошенько изучить местность.