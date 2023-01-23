Неподвижное лицо и опущенная нижняя губа: попавшую в монастырь Ивлееву осмотрели врачи

Чтобы ни случилось, поклонники все равно будут любить Настю Ивлееву.

В прошлом году на экранах появилась первая серьезная актерская работа блогера Насти Ивлеевой. Девушка снялась в фильме "Монастырь", сюжет которого крутится вокруг эскортницы, укрывающейся в стенах религиозного мира. Попавшую в монастырь героиню Насти Ивлеевой ждут серьезные трансформации.

После премьеры фильма 31-летняя блогерша продолжила активно вести свои социальные сети. В период праздников поклонники заметили небольшие перемены в лице звезды. Настя, конечно, не скрывает, что регулярно посещает косметолога, но в этот раз что-то пошло не так. Фото Ивлеевой для Пятого канала осмотрела врач-дерматолог и косметолог Ольга Забненкова.

По словам эксперта, в лице Насти Ивлеевой оказалось слишком много препарата ботулотоксина, или по-другому ботокса. Чрезмерные дозы и неправильное введение дает негативный эффект вместо желаемого, в результате лицо становится неподвижно, а нижняя губа неестественно опускается.

"Хотели как лучше — получили как бывает", — досадно подмечает врач-косметолог.

Однако, не все так страшно. Действие препарата сходит на нет через несколько месяцев. По прогнозам эксперта, полгода и лицо Насти Ивлеевой будет таким же, как и до всех процедур.