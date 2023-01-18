"Делала у хирурга": возмущенная Рудковская рассказала о своей пластике

Вслед за другими звездами Яна Рудковская раскрыла правду о своей внешности.

В своем микроблоге 48-летняя Яна Рудковская сделала подборку голливудских "звезд за 50", которые не стесняются стареть. Эти женщины — признанные актрисы, сознательно отказавшиеся от филлеров, подтяжек и других "уколов красоты". По мнению продюсера, чтобы просто стареть нужна большая смелость.

Неудивительно, что на женщину посыпались комментарии, якобы, она сама не стесняется посещать кабинет косметолога. Буквально в следующем посте возмущенная Яна Рудковская решила сама записать себя в список смелых женщин — во всех деталях она рассказала о своей пластике. Жена известного фигуриста Евгения Плющенко уверяет: в ее лице тоже нет ни ботокса, ни филлеров, она не наращивает ни волосы, ни ногти, ни ресницы. По заявлению Рудковской, она делала лишь две пластические операции — уменьшала грудь и корректировала фигуру.

"Я честно говорю, что я делала у хирурга", — делится Яна Рудковская.

В конце поста продюсер добавила, что считать женщину после 45 лет "бабкой" — это признак недалекости людей. Жизнь многих женщин только раскрывается в этом возрасте, а кто-то даже встречает любовь. Так, Яна Рудковская призывает поклонников задуматься о своих выражениях.