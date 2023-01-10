"Вечный стыд": разъяренная Рудковская бросилась с кулаками на правящую власть

Российский продюсер Яна Рудковская устала терпеть происходящий произвол в правящей верхушке. Как настоящий дипломат она решилась выступить с резкой критикой и "разрулить" накаляющуюся с каждым днем ситуацию.
По словам Яны Рудковской, кто-то должен был начать обсуждение наболевшей проблемы, поэтому она отважно взяла эту роль на себя. Привыкшая к вечной критике со стороны россиян Рудковская уже ничему не удивляется, поэтому ей не впервой.
"Так, кто– то обязан это сказать. Мы должны остановить поток новостей о принце Гарри. Это невозможно. Сначала было интервью Опре, потом интервью Нетфликс, теперь книга. Какой-то бесконечный виндзорский передоз, честное слово. И ладно бы это были какие–то красивые, славные вещи. Но нет – он меня толкнул, они сказали про Меган то–то, они не сказали мне о смерти бабушки. Ты мужик или нет? Какие–то бесконечные сопли", – бросилась Яна Рудковская с кулаками на принца.
Продюсер добавила, что принц Гарри постоянно жалуется и со стороны выглядит несостоятельным. Таким образом герцог фактически унижает существующую правящую власть Великобритании. По словам продюсера, это "вечный стыд".