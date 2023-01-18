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Неудачные браки, тайная приемная дочь, борьба с раком: что случилось с актрисой Симоновой

Артистке пришлось преодолеть немало трудностей
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Евгения Симонова полюбилась зрителям по фильмам "В бой идут одни старики", "Афоня", "Дети Арбата" и многим другим картинам. Сегодня, в свои 67 лет, актриса по-прежнему прекрасно выглядит, радует публику новыми ролями и никогда не унывает. Евгении Павловне удалось сохранить оптимистичный взгляд на жизнь, хотя судьба не раз подкидывала ей новые испытания.

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Будущая артистка выросла в семье, не имеющей отношения к творчеству, и долгое время не планировала связывать жизнь со сценой. В школьные годы Евгения увлекалась иностранными языками и мечтала стать филологом. Но все изменилось к 14 годам, когда она дебютировала в фильме "Десять зим за одно лето". С тех пор Симонова прониклась актерством и решила поступать в театральный.

В 1976 году Евгения Симонова получила диплом Щукинского училища. Впрочем, к тому моменту ее и без того уже знала вся страна. За несколько лет до окончания учебы, когда актрисе было 17, она снялась в картине "В бой идут одни старики", а затем сыграла в фильме "Афоня". Эти работы принесли юной артистке известность и любовь публики.

Если карьера Евгении Симоновой складывалась удачно, то о ее личной жизни нельзя сказать того же. В первый раз актриса связала себя узами брака еще на последнем курсе училища. Звезда потеряла голову от партнера по фильму "Пропавшая экспедиция" Александра Кайдановского, который был старше ее на 10 лет. Вскоре после начала романа влюбленные поженились и стали родителями дочки Зои.

К сожалению, ранний брак не принес артистке счастья. Супруги не смогли ужиться вместе и расстались спустя шесть лет отношений. Через некоторое время звезда вышла за коллегу по цеху Дмитрия Полонского, но этот союз не продержался и двух лет. А вот с третьей попытки Симоновой наконец удалось обрести счастье.

После двух неудачных браков судьба свела актрису с режиссером Андреем Эшпаем. С ним звезде удалось стать по-настоящему счастливой. Супруги построили крепкий союз и воспитали общую дочь Марию. Помимо родных детей, Евгения Павловна вырастила приемную наследницу Дашу – дочь покойной актрисы Людмилы Коршаковой. Артистка оформила опеку над девочкой, когда ее мамы не стало, но долгое время хранила это в тайне.

В 2020 году стало известно, что Евгении Симоновой пришлось столкнуться с еще одним серьезным испытанием. Больше 10 лет назад у актрисы обнаружили онкологию. Знаменитость проходила лечение в Германии и перенесла тяжелую операцию, в результате которой ей удалили часть легкого. Евгения Павловна отмечала, что болезнь спровоцировал другой запущенный недуг.

Евгения Симонова. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2023, 16:20 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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