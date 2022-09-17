Загремевшая в реанимацию Чурикова прикована к койке: Ничего не успела сообразить

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Марк Варшавер утверждал, что артистка обратилась к обычному врачу из-за плохого самочувствия. Позже он признался, что виной всему – недолеченные ранее травмы. Напомним, в 2019 году актриса получила сильные ушибы, переломы и травму подвздошной кости после падения со сцены театра "Русская песня".
В ближайшем окружении актрисы поделились актуальной информацией о состоянии Инны Чуриковой. Актриса прикована к койке и вынуждена соблюдать постельный режим так как до сих пор не смогла оправиться после полученных травм. Также, отметил информатор, неподвижная женщина, которая до сих пор не может ходить, находится под постоянным вниманием врачей.
Одна из очевидиц падения рассказала о том, как все произошло. "Она даже ничего не успела сообразить", – отметила женщина стремительность падения. Сразу же после к пострадавшей ринулись зрители, которые подняли актрису и проводили ее за кулисы, передав врачам.