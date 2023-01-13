"Я не могу так жить": облапошенный Джиган взвыл от семейной жизни

Оксана Самойлова устроила семейную драму в жизни репера Джигана.

В декабре прошлого года репер Джиган и Оксана Самойлова отметили десятую годовщину брака. Поскольку десять лет назад у них не было свадьбы, в честь события они устроили шикарное торжество. Оксана примерила белое платье стоимостью в несколько миллионов рублей, а Джиган заново признался в любви. Дети пары также присутствовали на празднике.

В семье Оксаны Самойловой и Джигана есть интересная традиция. Они играют в игру "Камень, ножницы, бумага" и проигравший устраивает праздник на 14 февраля. Вот уже два года подряд выигрыш доставался Оксане. Увы, но и в третий раз победа ушла жене. Джигану такой расклад событий пришелся не по душе.

"Это не по любви, не по-христиански. Почему ты ничего не делаешь? Я не могу так жить", — грустно высказался трижды облапошенный Джиган, пока Оксана снимала его на камеру.

Поклонники не первый раз замечают, как Джиган взвывает от семейной жизни. Неудивительно, ведь у артиста не только жена, но и четверо детей. Каждый праздник в семье отмечается с размахом, что требует сил, времени и денег. Поэтому и после очередного проигрыша Джиган сильно расстроился. Возможно, Самойлова прислушается к поклонникам и в этом году сделает сюрприз сама.