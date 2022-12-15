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Шоу-бизнес
"Девчонки из эскорта": Подлого изменщика Джигана поймали с другими бабами после свадьбы с Самойловой

"Девчонки из эскорта": Подлого изменщика Джигана поймали с другими бабами после свадьбы с Самойловой

Похождения женатого Джигана предали огласке.
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На днях в Москве отгремело одно из самых масштабных событий года – свадьба рэпера и его жены Оксаны Самойловой. Так звездная парочка решила закрепить свой многолетний союз. Джиган с супругой потратили огромные суммы и смогли собрать в одном месте кучу знаменитостей, а еще камеры, которые транслировали торжество в Интернете.

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Чего только не произошло на свадьбе! Горячие танцы замужней Анны Седоковой с братом Тимати, пойманный Клавой Кокой букет невесты, трогательные речи Яны Рудковской, штамповые свадебные конкурсы... в общем, повеселились гости от души. Но самое главное – это признания в любви молодых, в искренность которых, правда, поверили не все.

Событие, которое уже окрестили одним из самых громких уходящего года, привлекло внимание светского сплетника Антона Суворкина. Блогер назвал торжество "фарсом" и "позором" просто потому, что каждый россиянин знает не очень приятное прошлое Джигана, с которым он, по его мнению, вряд ли расстался.

Было время, когда после экспериментов с запрещенными веществами и периода реабилитации рэпер публично сознался в подлой измене Оксане Самойловой и пообещал, что завяжет с девушками на стороне.

Антон Суворкин, впрочем, уверен, что свои похождения артист продолжает и до сих пор.

"Нет там никакого счастья и любви...Джигана знают все, огромное количество девчонок из эскорта", – можно сказать, поймал рэпера с другими бабами после свадьбы блогер.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Джиган. Фото: Социальные сети
Автор: 15 декабря 2022, 10:30 Источник: YouTube-канал Anton S Live ✓ Надежный источник
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