"Привыкаем к дичи": спустившие миллионы Джиган и Самойлова не вернулись в Россию

Семью репера Джигана в Сети часто называют "самой работающей в шоубизнесе". Всему виной частые поездки, отпуска и выходные вдали от дома. Не успели спустившие миллионы на свадьбу Джиган и Оксана разобрать подарки, как вновь прыгнули в самолет. Кажется, ни одна звездная пара столько не путешествует.
Вот и на новогодние праздники Джиган с Оксаной Самойловой и детьми уехали из России. Бой курантов они слушали в жарком Дубае. Но даже после выходных чета не спешит лететь домой. За окном 10 января, а они еще не вернулись в Россию. Об этом сообщает Пятый канал.
К счастью, Оксана Самойлова с удовольствием делится своими перемещениями. Сразу после дубайских каникул, они отправили в рискованное, но интересное путешествие в Африку, на остров Маврикий. Здесь они проведут время наедине с природой и… ее обитателями.
Жена Джигана уже успела оценить количество существ вокруг виллы. Это и насекомые, и маленькие зверьки на деревьях, и летучие мыши. Оксана часто рассказывает, что очень боится этих существ, но интерес берет вверх над страхом.
"Привыкаем к дичи", — так Самойлова описала свое новое путешествие в 2023 году.