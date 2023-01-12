Сообщается о смерти 24-летней звезды ТНТ

В социальных сетях появилось сообщение об уходе из жизни звезды ТНТ Эдуарда Шарлота.

В 2019 году на телеэкраны вышел второй сезон популярного проекта "Песни" на ТНТ. В нем принял участие молодой исполнитель Эдуард Шарлот, ставший популярным после хита "Щека на щеку". 12 января 2023 года на личной страничке музыканта в социальной сети появились несколько постов, сообщающих о смерти 24-летней звезды ТНТ.

"Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля", — указано в постах. Пока неизвестно, насколько информация достоверна.

Ранее, артист уже делал провокацию с собственной смертью. В 2022 году стало известно об уходе Шарлота из жизни. Позже выяснилось, что это было частью пиар-компании по продвижению нового хита.

Вот и в этот раз поклонники задались вопросом: насколько эти сообщения соответствуют реальности? От исполнителя давно ждут новой музыки, а дата похорон подозрительно совпадает с днем рождения артиста. Кроме этого, сомнения навевают реакции в социальных сетях — поклонники ставят смеющиеся смайлики под сообщением о смерти.

Эдуард Шарлот родился в Самаре, и уже в 16 лет создал свой первый канал на ютуб с музыкальными каверами. Первую известность будущая звезда ТНТ получил после репоста публикации фронт-мента группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного.