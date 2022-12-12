Развод и миллионы в трубу? Свадьба Самойловой и Джигана обернулась истерикой со слезами

Оксана Самойлова и Джиган довели поклонников до исступления страстями в своей личной жизни.

Российский рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова являются одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Несколько лет назад семья едва не распалась из-за наркотического угара артиста и неадекватного поведения. После лечения в рехабе Джиган пришел в себя и вернулся к нормальной жизни, Самойлова простила его.

С тех пор пара демонстрирует идиллию, но фанаты пристально следят за ними, ведь от опального Джигана можно ожидать чего угодно, а психика Оксаны Самойловой не железная, ведь ей уже 34 года, и она мать четверых детей – дочерей Ариелы, Леи и Майи и долгожданного младшего сына Давида.

Если просмотреть аккаунт Оксаны Самойловой, то можно долго восторгаться картинками семейной идиллии: улыбающиеся лица, локации из разных уголков мира, загорелые дети в безупречных нарядах и любовь с мужем Джиганом.

Но недавно в Сети появились пугающие кадры с рыдающей Оксаной Самойловой на свадьбе. Поползли слухи о том, что Джиган опять что-то учудил и довел свою благоверную в самый романтичный момент. Неужели спустя столько времени снова развод и миллионы в трубу? И все это в такой ответственный день, на который спустили целое состояние!

Но вскоре стало понятно, что это слезы счастья. Джиган и Оксана Самойлова праздновали годовщину свадьбы. 12.12.12 — эта дата до сих пор остается особенной для пары. Именно в этот день они поженились в Москве. Тогда денег у них не было, и свадьба была формальной. Но они пообещали себе: однажды, когда они будут купаться в роскоши, устроят такую церемонию, что им позавидуют все.

Прошло 10 лет, день X настал. 12 декабря 2022-го Самойлова и Джиган отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы и воплотили свой план. На свадебных кадрах Денис (настоящее имя Джигана – прим. ред.) и Оксана произнесли клятвы, которые для них придумали и озвучили дети (получилось действительно трогательно), и обменялись кольцами.