Запрыгнула в последний вагон: 47-летняя Рудковская родила малыша

Практически на пороге шестого десятка Яна Рудковская озаботилась детским вопросом: надо успеть, пока еще не поздно.

Чем позднее пара заводит своего ребенка, тем большим количеством внимания они окружают долгожданного наследника. Об этом, уверены многие, может экспертно порассуждать 47-летняя Яна Рудковская: 9 лет назад она родила сына от Александра Плющенко, а 2 года назад аист в лице суррогатной матери подарил им еще одного мальчика. Теперь же "Голубь Мира" вновь подняла детскую тему.

Задуматься об этом вопросе Яну Рудковскую заставила новость, кольнувшая в самое сердца каждого родителя на свете. Долгожданная дочь Дэвида и Виктории Бекхэм, малышка Харпер, лишь перешагнувшая порог своего 11-летия, начала процесс сепарации от родителей. Выразилось это в том, что девочка просит отца не высаживать ее у школьного крыльца, а делать это сильно раньше.

Поэтому пока тема не потеряла своей актуальности, Рудковская, вырастившая четверых мальчуганов, запрыгнула в последний вагон и родила в своем Телеграм канале очередного малыша: пост о том, как количество родительского внимания кажется подросткам настолько зашкаливающим, что начинает их душить.

"Мы можем быть лучшими футболистами планеты и героинями хроник , мировыми поп-звёздами и блестящими юристами, врачами , дизайнерами", – подчеркнула Яна Рудковская актуальность проблемы.

Подчеркнула она также то, что от увеличения дистанции между родителями и детьми не застрахована ни одна семья. Сепарация – вечный спутник взросления, которая проходит лишь много лет спустя. Стоит лишь детям самим стать родителями, их сразу начинает мучать вопрос, резко ставший актуальным.

"Что же делать, если мой ребёнок просит меня высаживать его не доезжая до школы?", – иронично пометила Яна Рудковская.