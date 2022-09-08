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Шоу-бизнес
"Вместе стояли как пара": Козловский и Акиньшина попались на совместном отдыхе после слухов о романе

"Вместе стояли как пара": Козловский и Акиньшина попались на совместном отдыхе после слухов о романе

В Сети долго ходили слухи о романе между коллегами по цеху Данилой Козловским и Оксаной Акиньшиной, но они все отрицали.
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Пару начали подозревать в теплых отношениях два года назад. Тогда Козловский подло бросил мать своего ребенка Ольгу Зуеву, из-за чего Акиньшину за глаза упрекали в том, что она стала разлучницей.

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 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

В то время Акиньшина и Козловский снимались вместе в сериале "Чернобыль", и они всячески списывали свою связь исключительно на рабочие отношения. Но многим уже тогда все было понятно, ведь они совершенно не были похожи на коллег. Однако все оставалось на уровне слухов.

Периодически в Сети говорили даже о том, что они расставались, но на этот раз им было не отвертеться. Скрывающих роман Козловского и Акиньшину застали врасплох во время совместного отпуска за границей, сообщает Пятый канал.

Пару сняли вместе во время отпуска в Турции. Было заметно, что актеры не рады своему разоблачению.

"Старый город. Очень много людей. Сначала Акиньшину увидела, хотела с ней сфотографироваться, она резко отказала. А Козловский просто развернулся, сказал: "Прошу прощения, мы на отдыхе". Извинился и все. Потом мы ушли, Акиньшина взглядом провожала. Они вместе стояли как пара. Конечно, все знают, что они встречаются", – рассказали очевидцы.

Напомним, у Данилы Козловского сейчас проблемы на работе, скорее всего ему будет не до сплетен. Он судится с видеосервисом Start, который прекратил переводить ему деньги. Речь идет о сумме около миллиарда рублей за сериал "Карамора".

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Данила Козловский. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2022, 11:04 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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