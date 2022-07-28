"Демоны внутри": бросивший жену с ребенком Козловский сорвал маску после интрижки с Акиньшиной

В прошлом году Данила Козловский сообщил о расставании с актрисой Ольгой Зуевой. Тогда же ходили слухи, что актер порвал с матерью своего ребенка из-за интрижки с Оксаной Акиньшиной. Впрочем, что бы ни говорили люди, очевидно лишь то, что 37-летний артист остается верен только своей работе.
Недавно завершились съемки очередного проекта, в котором принял участие Козловский. В Сети появился тизер-трейлер сериала "13-я клиническая". Даниле досталась главная роль. В первых сериях его герой, внешне кажущийся уверенным и волевым, сорвет маску и покажет, что на самом деле пытается сражаться с внутренними демонами.
"13-я клиническая" – необычный "больничный" сериал. Зрители понаблюдают за мистической медицинской историей, закрученным квестом. Врачи будут противостоять сверхъестественному. Премьера сериала – в онлайн-кинотеатре IVI.
"Мне нравится, что, хоть эта история и фантастична, иносказательно она очень правдива: ведь наша жизнь, по сути, это история сражения с демонами внутри себя", – сказал Козловский в интервью The Voice.
Кстати, 28 июля на онлайн-площадке KION состоялась премьера фильма "Молодой человек", в котором снялись Павел Табаков и Данила Козловский. Последний, как пишет RT, сыграл успешного бизнесмена, который запустил конкурс с огромным призовым фондом для подростков.