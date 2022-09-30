"Я это долго скрывал": бывший любовник Берковой и Бузовой из "Дома-2" оказался женщиной

Роман считался главным креативщиком реалити-шоу "Дом-2". На проекте он крутил романы с Ольгой Бузовой, Еленой Берковой, Хотя, как окажется позже, все это была просто постановка ради зрелищности. 30 августа 2007 года Роман Третьяков покинет проект, пробыв на нём 1202 дня. Спустя 15 лет окажется, что он – женщина.

В 2008 году Роман Третьяков женился на модели Светлане Соколовой. В январе 2009-го у Романа и Светланы появился сын Никита. Но рождение ребенка не спасло брак – он просуществует всего два года.

А сегодня Роман Третьяков ищет себя в новой реальности. Теперь у него все другое. Даже пол.

"Я бы хотел сделать очень серьезное заявление, – обратился Роман Третьяков к народу в запрещенной в России соцсети. – Я это очень долго скрывал. Но в текущей ситуации я просто вынужден в этом признаться. Дорогие друзья! Я – женщина, я небинарная личность".

Бинарность (лат. binary — двойной, сдвоенный) — это двойственность, основная характеристика всех природных процессов, поскольку они содержат в себе две противоположные фазы или стороны. Примерами двойственных последовательных фаз могут стать: день и ночь, зима и лето, рост и убывание Луны, жизнь и смерть, систола и диастола сердечной мышцы, вдох и выдох, молодость и старость.

Мы живем в бинарном мире, где все люди делятся на "мужчин" или "женщин". А есть биологически небинарные люди, родившиеся с признаками обоих полов. Об этом прежде не принято было говорить, это тщательно скрывалось, а человек всю жизнь косил под тот пол, который был ему ближе". Но Роман Третьяков набрался смелости и совершил этот каминг-аут!