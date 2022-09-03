Соблазнивший Акиньшину Козловский с треском провалился в интимные моменты: Есть проблема

Секс-символ российского кинематографа Данила Козловский оказался с дефектом.

Звездный брюнет сумел покорить миллионы зрителей, благодаря таланту и харизме. Подфартило ему и с женщинами. Пока коллеги-ровесники с трудом пытаются устроить личную жизнь, Данила Козловский меняет фавориток как перчатки.

Недавно прогремела новость, что он соблазнил Оксану Акиньшину и ушел к ней, бросив жену с новорожденным ребенком на руках. Как минимум, постельная сцена между артистами состоялась на съемках фильма "Чернобыль", а за ней следовало пикантное продолжение.

На фоне оглушительного успеха в карьере и личной жизни Данила Козловский не смог скрыть очевидного недостатка. О досадном упущении звезды заговорил кинокритик Никулин.

"Уходящие звезды как Сталлоне пытаются кого-то играть, тогда как ясно, что люди идут не на кого-то, а именно на Сталлоне. У Данилы Козловского тоже есть такая проблема", — выразился знаток кино.

Судя по анализу эксперта, актер с треском провалился в интимные рабочие моменты — мгновения, когда он влияет на зрителя через призму роли и заставляет публику поверить в то, что происходящее на экране реально. Едким замечанием критик дал понять, что Данила Козловский страдает от нехватки профессионализма и отнюдь не так хорош, каким кажется на первый взгляд.

Напомним, звездный брюнет стал украшением сериала "13-я клиническая". По его словам, эта мистическая история иносказательно передает суть нашей жизни. Главный герой борется с внутренними демонами, которые есть у каждого человека.

Как писали "Дни.ру", недавно отличилась и партнерша артиста Оксана Акиньшина. Блондинка появилась на светском вечере с бывшим мужем. То ли это был вызов сплетникам, то ли камень в огород Данилы Козловского.