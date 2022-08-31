Сверкнувшая грудью Акиньшина спуталась с бывшим: Козловский в пролете

Оксана Акиньшина вышла в свет не с нынешним возлюбленным, а с бывшим супругом.

Исполнительница главной роли в сериале "Контейнер" Оксана Акиньшина приехала на ММКФ не с Данилой Козловским, с которым встречалась в последнее время, а с бывшим мужем Арчилом Геловани. Это стало главной интригой мероприятия.



Актриса сияла на мероприятии в светлом комбинезоне с глубоким декольте. Акиньшина блистала в лучах фотовспышек и с удовольствием позировала корреспондентам. Фанаты тут же решили, что актриса влюблена.

Напомним, Оксана Акиньшина встречалась с Данилой Козловским после расставания с мужем Арчилом Геловани. Зимой она приезжала поддержать возлюбленного, который презентовал свой сериал "Карамора".

Теперь поклонники бурно обсуждают семейный статус Акиньшиной. Неужели актриса порвала с Козловским и вернулась к бывшему, и популярный актер оказался в пролете? Пока это остается только на уровне слухов, официального подтверждения нет. Однако на мероприятии актриса вела себя свободно, словно была открыта к новым отношениям. Очевидно было то, что из-за предполагаемого расставания с Козловским она ничуть не переживает.

Напомним, после развода с Геловани у Акиньшиной начались проблемы. По слухам, он забрал у актрисы двоих детей и перевез их в Грузию, где их воспитывала его мать.