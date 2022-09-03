Галдящей о домогательствах Прокловой подлили смертельной отравы: Выпила

В свое время она прославилась блестящим актерским мастерством, а не так давно спровоцировала череду скандалов. В 2021 году Елена Проклова внезапно загалдела о домогательствах, которые ей пришлось пережить в юности. Массового сочувствия жертва харассмента не получила, ее стали обвинять в лицемерии и обмане.
Окруженная людским презрением знаменитость всерьез подорвала здоровье. Кинодиву сразил инсульт, после которого ей пришлось учиться жить заново. Артистка переосмыслила свое место в этом мире, расставила приоритеты и начала длительную реабилитацию.
В свой 69-й день рождения Елена Проклова призналась, что восстановление после инсульта протекает под влиянием вредных привычек. Это касается распущенности в рационе питания и употребления алкогольных напитков.
Праздничный день у женщины не обошелся без спиртного, которое на больного человека действует не иначе как смертельная отрава. Звезде подлили хмельного напитка, а она не удержалась от соблазна его отведать.
Налицо роковая ошибка — такой образ жизни может аукнуться самыми страшными последствиями. При этом Елена Проклова отметает тягостные мысли. "Я выпила сегодня шампанского, искупалась в бассейне с розами. Со мной были самые близкие и родные люди, и мне было очень хорошо", — выразилась актриса.