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Шоу-бизнес
Урганта и Галкина списали в утиль: кто заменит артистов в новогодних шоу

Урганта и Галкина списали в утиль: кто заменит артистов в новогодних шоу

Осенью, как правило, начинают снимать праздничные шоу, которые показывают всей России в Новый год, но к началу 2023 года некоторые лица, которые не сходили с экранов, по всей видимости, перестанут быть частью таких проектов.
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Некогда востребованный в России телеведущий Максим Галкин уже более полугода не появляется на отечественном ТВ по понятным причинам. А вечернее шоу Ивана Урганта так и не возвращается в эфир, а значит, и этот шоумен остался без привычной работы. Списанные в утиль бывшие лица Первого канала, очевидно, не станут принимать участие в праздничных шоу, которые покажут в Новый год-2023.

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Но кто же сможет заменить Галкина и Урганта? На этот вопрос ответил музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров. По его мнению, без этих телеведущих можно обойтись, поскольку в шоу-бизнесе есть много талантливых шоуменов. Ашуров считает, что на месте Урганта в новогодних передачах отлично смотрелся бы юморист, резидент Comedy Club Павел Воля.

Поскольку Галкин является ведущим формата театра пародии, его может заменить, как ни странно, народный артист России Николай Басков, не сомневается продюсер.

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Новый год-2023 на отечественном ТВ несомненно будет отличаться от предыдущих лет. Но одно, можно с уверенностью сказать, останется неизменным – это показ полюбившихся советских и российских комедий и обращение президента.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2022, 16:44 Источник: Попкорнnews ✓ Надежный источник
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