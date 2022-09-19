На 10 лет меньше: всплыла шокирующая правда о моложавой внешности Меган Маркл

Эксперт объявил главный секрет идеальной внешности Меган Маркл. Не удивительно, что она обошла свою ровесницу Кейт Миддлтон.

Супруги принцев Уильяма и Гарри практически ровесницы. Кейт Миддлтон 40 лет, а Меган Маркл – 41. Однако они совсем по-разному. Маркл моложавая, а Кейт словно усыхает год от года. В чем же дело?

Косметолог Алексей Парамонов оценил снимок герцогинь с траурной церемонии прощания с королевой Елизаветой II, а также другие их фото разных лет. По словам эксперта, разница во внешности Кейт Миддлтон и Меган Маркл видна сразу, как и возрастные проявления.

У Маркл утонченный мягкий профиль лица, дружелюбный и порой немного наивный взгляд, а ее нос небольшой и аккуратный. Также у нее ненапряженный рот, яркие губы и белоснежные зубы.

Если сравнивать Меган Маркл сейчас и десять лет назад, то у нее пропали пигментные пятна, а кожа стала ровной и бархатистой. К таким показателям могли привести пилинг и биоревитализация. Не исключено, что у Меган есть филлеры, поддерживающие овал лица и совсем незаметные филлеры губ. Кроме того, у Меган Маркл жирная и плотная кожа, что позволяет ей стареть медленнее своих сверстниц. Она всегда будет лет на десять младше визуально.

Что касается Кейт Миддлтон, то у нее тонкая кожа, которая быстро морщинится. Выходит, что ее лицо с годами просто "усыхает" как курага. Не удивительно, что герцогиня выглядит старше своей ровесницы. У Кейт быстро опускается овал лица, появляются брыли и носогубные складки.