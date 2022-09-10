Злопамятной Меган Маркл запретили попрощаться с Королевой Елизаветой II: Не будут рады

Умирающая Королева Елизавета II была избавлена от визита надоевшей всем Меган Маркл



Меган Маркл так достала Британскую королевскую семью своими скандалами, откровениями и бесконечными интервью, что члены монаршей династии видеть ее не хотят.

Два дня назад произошло событие, заставившее схватиться за сердце всю планету. В возрасте 96 лет скончалась Королева Елизавета II, самый долгоправящий монарх в истории Великобритании и самая пожилая из глав государств современного мира.

Как только стало известно об ухудшении самочувствия Королевы, со всех концов страны и мира к ее смертному одру бросились все члены ее большой семьи. Внук Елизаветы II принц Гарри срочно полетел из Америки в замок замок Балморал в Шотландии, где и находилась умирающая Королева.

Как стало известно, прямо перед посадкой на самолет Принц Чарльз позвонил Гарри и наказал ему оставить жену в Лондоне, в загородной резиденции Фрогмор-хаус. Ни в коем случае нельзя было появляться Меган Маркл у постели монарха: БКС не выдержали бы "встречи с Маркл в такой трагичный момент", передают британские журналисты.

Принц Чарльз в разговоре с сыном толсто намекнул: злопамятной Меган не будут рады, подчеркнул осведомитель. Впрочем, полагают пользователи интернета, и на визит Гарри монаршая семья посмотрела сквозь пальцы и не были слишком рады его приезду. Внуку умирающей Королевы не разрешили воспользоваться самолетом британских и ВВС, хотя абсолютно всем остальным родственникам такую возможность предоставили. По этой причине принц вынужден был лететь обычным самолетом и опоздал: всего 1,5 часа не хватило ему, чтобы попрощаться с бабушкой.