"Еле довезли": жуткие детали срочной госпитализации Чуриковой поставили народ на уши

Легендарная фамилия Чурикова связана у российских телезрителей с десятками любимых картин – "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Морозко", "Благословите женщину" и многими другими. Талантливая, с эксцентричной внешностью, Чурикова создала целую галерею интересных и неповторимых женских образов.
На днях Россию потрясла страшная новость, которую опубликовал ряд СМИ: Чурикова госпитализирована. Сообщалось, что она якобы упала и переломала ребра, грудину и подвздошные кости. Фанаты с ужасом восприняли эту информацию, сообщает Пятый канал.
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер прокомментировал новости об экстренной госпитализации 78-летней актрисы. Он отметил, что его весь день атакуют журналисты с вопросами об этом. Якобы ее еле довезли, она лежит в реанимации.
"Все это ложь, слава Богу, наша великая актриса жива, здорова и улыбается над всей этой информацией", – заявил Марк Варшавер.
Директор "Ленкома" отметил, что его самого до жути напугала новость о Чуриковой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что продюсеру и телеведущей Яне Чуриковой удалили аппендикс. Звезда вышла на связь с поклонниками прямо из постели и рассказала о своем самочувствии после перенесенной операции.