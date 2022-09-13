Здоровье опухшего до безобразия преемника покойной Елизаветы II под угрозой: Распространенное заболевание

Врач поставил диагноз наследнику Елизаветы II.

За сыном покойной королевы наблюдает не только Великобритания, но и весь мир, ведь после смерти матери он наконец-то стал монархом, сменив имя Чарльз на Карл III. Какие только истории не рассказывают о преемнике: что он строже своей родственницы, имеет странные привычки, а сейчас о здоровье наследника Елизаветы II вообще пошли тревожные разговоры.

Всему виной стали его странные пальцы рук. Еще в первые дни после его рождения покойная королева отмечала этот факт: у маленького Чарльза они были большими и совершенно не похожими на пальцы родителей. "Будет интересно посмотреть, во что они вырастут", – писала в одном из писем экс-монарх.

А выросли они в "колбаски" – именно так в шутливой форме назвал свои конечности преемник Елизаветы II во время одной из поездок. Сейчас его пальцы рук – опухшие до безобразия – всегда бросаются в глаза на фотографиях. Доктор Гарет Най отметил, что у этой особенности есть объяснение.

Во-первых, нужно учитывать возраст новоиспеченного короля Англии. Сейчас ему 73 года, а опухлость пальцев у пожилых людей может возникнуть, если они сидят на протяжении долгого времени. Специалист также не исключил более серьезные проблемы.

"Артрит — еще одно распространенное заболевание у людей старше 60 лет. Он часто поражает три основные области кисти — сустав большого пальца или любой из суставов пальцев", – пояснял врач.

В этом случае здоровье наследника Елизаветы II может быть под угрозой, ведь этот недуг нередко сопровождается помимо опухлости сильными болями.