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Шоу-бизнес
Голый король: странности преемника покойной Елизаветы II шокировали народ

Голый король: странности преемника покойной Елизаветы II шокировали народ

Принц Чарльз, вступив на британский престол, взял имя Карл III.
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В минувшую субботу, 10 сентября, британские подданные присягнули на верность новому главе государства. После скоропостижной смерти 96-летний Елизаветы II трон перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Принц Уэльский, став королем, официально сменял имя на Карла III.

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Елизавета II королева Великобритании

Пока весь мир оплакивает почившую королеву, новоизбранному монарху приходится, не выходя из траура, исполнять свои прямые обязанности. Разумеется, у короля изменился распорядок дня. Однако и ранее у первого наследника британской короны были свои особенности.

Некоторые странные обычаи короля Карла III и вовсе могут шокировать его подданных. Теперь ему придется вести открытый образ жизни, утаить скелеты в шкафу от народа больше не получится. И лишь бы монарх не пошел по пути Голого короля из пьесы Евгения Шварца.

Главе Британии и государств Содружества уже 73 года. И в этом возрасте на него свалилась такая куча работы, с которой и молодой, здоровый человек может не справиться. Как сообщает таблоид Daily Mirror, спать новому королю почти не удается.

Бывший пресс-секретарь монарха рассказал, что и от обеда Карл III отказался. Вместо завтрака у него легкий фруктовый перекус. При этом наследник Елизаветы II практически не встает с рабочего места.

Даже ассистенты не могут облегчить ему работу. Король трудится весь день и лишь в 17:00 ради сохранения традиции отвлекается на чай. В 20:30 он идет ужинать, после чего вновь возвращается в кабинет. Ложится спать Карл III поздно ночью.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Король Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2022, 06:13 Источник: Daily Mirror ✓ Надежный источник

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