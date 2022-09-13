Голый король: странности преемника покойной Елизаветы II шокировали народ

Принц Чарльз, вступив на британский престол, взял имя Карл III.

В минувшую субботу, 10 сентября, британские подданные присягнули на верность новому главе государства. После скоропостижной смерти 96-летний Елизаветы II трон перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Принц Уэльский, став королем, официально сменял имя на Карла III.

Пока весь мир оплакивает почившую королеву, новоизбранному монарху приходится, не выходя из траура, исполнять свои прямые обязанности. Разумеется, у короля изменился распорядок дня. Однако и ранее у первого наследника британской короны были свои особенности.

Некоторые странные обычаи короля Карла III и вовсе могут шокировать его подданных. Теперь ему придется вести открытый образ жизни, утаить скелеты в шкафу от народа больше не получится. И лишь бы монарх не пошел по пути Голого короля из пьесы Евгения Шварца.

Главе Британии и государств Содружества уже 73 года. И в этом возрасте на него свалилась такая куча работы, с которой и молодой, здоровый человек может не справиться. Как сообщает таблоид Daily Mirror, спать новому королю почти не удается.

Бывший пресс-секретарь монарха рассказал, что и от обеда Карл III отказался. Вместо завтрака у него легкий фруктовый перекус. При этом наследник Елизаветы II практически не встает с рабочего места.

Даже ассистенты не могут облегчить ему работу. Король трудится весь день и лишь в 17:00 ради сохранения традиции отвлекается на чай. В 20:30 он идет ужинать, после чего вновь возвращается в кабинет. Ложится спать Карл III поздно ночью.