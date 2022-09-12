Вслед за покойной матерью: не стало принца Чарльза

Подданные Британии, граждане 14 государств Содружества и неравнодушные люди по всеми миру продолжают оплакивать смерть королевы Елизаветы II. Она ушла из жизни в минувший четверг, 8 сентября в возрасте 96 лет, 70 из которых занимала трон.
Траурные мероприятия продлятся 17 дней со дня смерти главы государства. На десятый день состоятся похороны монаршей особы, после чего еще неделю в Британии будут приспущены флаги.
Вслед за покойной матерью на британский трон взошел старший сын Елизаветы II, первый наследник престола, принц Чарльз. Однако 73-летний монарх отказался сохранить на новой должности имя, данное ему родителями. Его больше нельзя так именовать.
Новый король Британии и глава государств Содружества взял имя Карл III. Соответственно, его супруга Камилла лишилась титула герцогини и стала королевой-консортом.
Еще до официальной коронации в субботу, 10 сентября, наследник британской короны выступил с важным заявлением. Он назвал уход Елизаветы II большой трагедией как для всей королевской семьи, так и для подданных. В связи с избранием нового короля в Британии заменят строчку гимна, а на государственных банкнотах появится изображение Карла III.
К слову, почившая Елизавета II олицетворяла собой государственную стабильность. Ее уход, по мнению экспертов, может спровоцировать политический кризис в Британии. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".