Новым королем Британии стал Карл III: что известно о старшем сыне Елизаветы II

В четверг, 8 сентября, только-только вступившая в должность глава британского кабмина Лиз Трасс получила страшное сообщение: "Лондонский мост рухнул". Кодовая фраза означала, что ушла из жизни королева Елизавета II. Вступив на престол 6 февраля 1952 года после смерти короля Георга VI, она оставалась у власти 70 лет, став старейшим в мире главой государства и самым долгопрявящим монархом Британии.
После смерти Елизаветы II трон унаследовал ее старший сын, принц Чарльз. Он стал новым королем Великобритании и главой государства в 14 независимых странах. Монарх взял имя Карл III, а его супруга, герцогиня Камилла стала королевой-консортом.
Долгое время старший сын Елизаветы II оставался в тени у своей легендарной матери. Он дольше всех британских монархов носил титул принца Уэльского, оставаясь первым наследником престола. Взойдя на трон в возрасте 73 лет, Карл III стал самым пожилым королем на момент получения власти.
Наследник королевы Елизаветы II и принца Филиппа родился 14 ноября 1948 года в Лондоне. Крестным первого внука короля стал сам Георг VI. Уже в три года, после смерти деда, Чарльз стал первым наследником британского престола.
В 1981 году принц Чарльз женился на Диане Спенсер, получившей после свадьбы титул принцессы Уэльской. В этом браке родились единственные наследники короля Карла III, сыновья Уильям (1982) и Гарри (1984). Принцесса Диана стала одним из символов эпохи, ее полюбили миллионы британских подданных. Монаршая чета развелась в 1996 году. Леди Ди погибла в автокатастрофе в 1997 году.
Примечательно, что новая супруга главы Британии Камилла во избежание неприятных ассоциаций отказалась использовать титул принцессы Уэльской. Во второй раз Карл III женился в 2005 году, хотя обозреватели жизни монаршей семьи уверены, что супруга была его любовницей еще во время первого брака. Впервые в истории свадьбу провели по гражданским традициям, а не церковному обряду. Совместных детей у пары нет.